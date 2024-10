Roma guerriglia al corteo pro Palestina | scontri tra agenti e manifestanti 34 feriti e 40 persone portate in questura

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 5 ottobre 2024) Unaurbana scatenata con bombe carta , pali della segnaletica divelti in strada usati per sfondare il cordone delle forze dell’ordine , sassi e bottiglie . Gliche rispondono con lacrimogeni e cariche . Il tentativo deiprodi partire intermina tra i disordini messi in atto dagli infiltrati violenti e i getti di idranti della polizia usati per disperderli: