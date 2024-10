Regione Campania De Luca | Mi ricandido chi ci sta ci sta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Io vado avanti a prescindere. Mi. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta”. Nel suo intervento al centro orafo Tari’ di Marcianise (Caserta), Vincenzo Detorna cosi’ sulla questione del terzo mandato. Il presidente dellareplica indirettamente ad alcuni esponenti di primo piano del Pd che, attraverso i giornali, avevano ribadito la contrarietà del partito guidato da Elly Schlein all’ipotesi di un terzo mandato per l’ex sindaco di Salerno. “Io vado avanti a prescindere – prosegue Derivolgendosi a una platea di imprenditori – anche se c’e’ sempre qualcuno che fa domande sulla base dell’imbecillita’ di qualche esponente del Pd. Non so piu’ come dirlo. Io vado avanti a prescindere, chi ci sta ci sta, chi non ci sta non ci sta. L’importante e’ che ci stiate voi, perche’ se questo lavoro si ferma, laprecipita”.