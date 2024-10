Re Carlo la passione ossessiva che ha in comune con Camilla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 5 ottobre 2024)è la moglie perfetta per Resotto tanti punti di vista. Ad unirli ci sono molte passioni comuni, come i cavalli e il giardinaggio. Ma non tutti sanno che l’augusta coppia è quasi ossessionata dai funghi. Pare che entrambi adorino andare per il bosco a raccoglierli.