Primavera Inter-Hellas Verona 1-1 La decide Spinaccè | gol e highlights

(Di sabato 5 ottobre 2024) Finisce con un pareggio per 1-1 il match tra, valido per la settima giornata di campionato, giocato al KONAMI Youth Development Centre. I nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo con un rigore trasformato da De Pieri, ma vengono ripresi a inizio ripresa da (milanotoday)