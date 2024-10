Premiato il luogotenente Biasco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Riconoscimento solenne, della Giunta di Casalpusterlengo, aldella finanza Luigiche ha comandato la Tenenza (dal 15 luglio scorso elevata al rango di Compagnia) in città dal 4 settembre 2017 al 2 settembre 2024. Il premio è stato attribuito in quanto ha anche saputo, con sicurezza e determinazione, affrontare il periodo dell’emergenza da Covid-19, coordinando il reparto e partecipando ai tavoli dell’unità di crisi in Prefettura di Lodi. A seguito di tale impegno il Presidente della Repubblica lo ha nominato Cavaliere della Repubblica.