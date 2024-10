Pozzuoli gli appuntamenti di questo week end

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si sta svolgendo in queste ore e si prolungherà fino a domani alle ore 18,00, l’attività informativa e divulgativa dei Volontari della Protezione Civile nell’ambito della Campagna “Io non Rischio“, in preparazione della simulazione di evacuazione prevista per la prossima settimana. Due i Gazebo presenti sul territorio di, uno in piazza della Repubblica ed, glidiend Il Blog di Giò.