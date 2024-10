Pisa-Cesena 3-1 | Prima gioia per Lind tripudio nerazzurro | la capolista ritrova il sorriso

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un colpo di spugna intriso di entusiasmo per cancellare la settimana più brutta dall'inizio della stagione e andare alla sosta per le nazionali con tre punti pesantissimi in più. Ilspazza via unche si presentava all'Arena con i panni del 'guastafeste' di turno al termine di una