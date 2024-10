Pin bike a Firenze percorsi quasi 700mila chilometri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 - Circa 677milapedalati,17 volte il giro del mondo per intendersi, oun viaggio di andata e ritorno Terra-Luna, per un risparmio di Co2 pari a 103.417 chilogrammi, e più di 73 mila euro di incentivi maturati. Sono alcuni dei numeri del progetto “Pedala,ti premia”, l’iniziativa dell’amministrazione che ha preso il via il 3 giugno con l’obiettivo di promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in cambio di un contributo mensile e anche bonus per i cittadini più virtuosi, attraverso il kit Pine con una App dedicata. E visto il successo del debutto, è già stato acquistato il secondo lotto di kit (1.000) che dal 21 ottobre saranno distribuiti agli utenti che ne avevano fatto richiesta ed erano stati inseriti in lista d’attesa dopo il boom di prenotazioni al lancio dell’iniziativa.