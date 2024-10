Partenza rinviata per le mense scolastiche a Bari | salta l' avvio del servizio il 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilmensa per le scuole baresi non partirà il prossimo 7. La data inizialmente fissata dal Comune, almeno per gli istituti scolastici rientranti nel primo lotto, non potrà essere rispettata. A bloccare ladel, atteso da tante famiglie baresi, una controversia