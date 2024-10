Parcheggio Tua di via Emporium la soprintendenza | Diffida per lavori nel 1988 crea disturbo alla Valle

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di sabato 5 ottobre 2024) L'autorizzazione dellaper la realizzazione deldei bus Tua in via? Negata nel, e nessun via libera sarebbe poi stato fornito per esempio per la realizzazione di vasche interrate per il gasolio dei mezzi costruite una decina di anni fa, nonostante il Comune