Paderno tabaccheria assaltata | i ladri acrobati bloccano le strade del centro 

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 5 ottobre 2024)dainel cuore diDugnano. I balordi per agire indisturbati hanno chiuso ledel centro.Brutto inizio di giornata per i gestori delladi via Grandi nel centro diDugnano. Nella notte tra venerdì e sabato, ha ricevuto la visita dei. Non