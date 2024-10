Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Giappone 2024 | Bagnaia vince 2 Bastianini Martin fuori dal podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto proseguire oggi, sabato 5 ottobre, il fine settimana del GP del, con la consuetache si è disputata sul circuito Mobility Resort di Motegi, valida per la sedicesima tappa del calendario di. Vittoria per Francesco, che precede Enea, secondo, e gli spagnoli Marc Marquez, terzo, e Jorge, quarto. Con questo successo l’azzurro si porta a -15 dallo spagnolo nella classifica generale ed in caso di vittoria nella gara di domani potrà accorciare ulteriormente rispetto alla testa del Mondiale. Quinto e sesto posto per altri due italiani, con Franco Morbidelli che precede Fabio Di Giannantonio, mentre al settimo posto si piazza l’altro spagnolo Alex Marquez. Ottava piazza per l’australiano Jack Miller, infine chiude la zona punti Maverick Vinales, nono., doppiettanelladi Motegi.