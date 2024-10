Obama farà campagna per Harris

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’ex presidente americano Barackper la vicepresidente Kamalanel Stati chiave. Prima tappa sarà la prossima settimana in Pennsylvania. USA 2024:perLa prossima settimana l’ex presidente americano Barackinizierà la suaelettorale per sostenere la vicepresidente Kamalasi recherà a Pittsburgh, in