Numeri del match Per grifoni e rossoneri difesa da registrare

(Di sabato 5 ottobre 2024) Perugia e Lucchese hanno qualcosa in comune: le quinte peggiori difese, con 10 gol incassati. I toscani sono attualmente in zona play-off con 10 punti conquistati, il Perugia nel limbo play-out. Una sola vittoria, con la Spal, e nell’ultima esibizione al Curi ha subìto un pesante 1-4 con il Rimini. Le due formazioni hanno anche altre cose in comune: curiosamente entrambe hanno pareggiato con lo stesso punteggio, 3-3 con la Pianese. E entrambe le formazioni hanno pareggiato già quattro volte in questa stagione. La Lucchese, nella sfida di domani, conta sul fatto che in trasferta ha conquistato sette dei 10 punti ottenuti sinora. La Lucchese ha, come il Grifo, una delle peggiori difese, però ha il secondo attacco del campionato con 11 reti realizzate, al pari di Rimini e Torres.