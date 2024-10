Novate si ribalta con il monopattino | resta ferito seriamente

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 5 ottobre 2024), sicon il. Durante la scorsa settimana attorno alle ore 18 si è verificato un pauroso incidente alla rotatoria tra via Rimembranze e via Cornicione. Incon pizza e 2 lattine, sie finisce in ospedale Un uomo di 54 anni di origini peruviane, che portava sul