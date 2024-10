Nicola pre Juve Cagliari | Sogno un COLPO ESTERNO Paragonare QUEL GIOCATORE Bobo Vieri è…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Conferenza stampa: vi riportiamo in tempo reale tutte le dichiarazioni dell’allenatore delverso la partita contro lantus Davide, allenatore del, interviene in conferenza stampa in vista della partita contro lantus di Thiago Motta: prossima sfida di Serie A. VITTORIA PARMA – «Vincere fa sempre piacere ma non ci si concentra solo sula gara,