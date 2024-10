Nella piazza di via Spoleto | Qui la movida radical chic Ma di sera troppo rumore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un’area pedonale all’incrocio di cinque strade, delimitata da alberelli, panchine, tavoli da ping pong e picnic, verniciata a terra con strisce di colore giallo, blu e azzurro. Ai confini di NoLo (“North of Loreto”), lo spiazzo tra viae via Venini è una di quelle “Piazze Aperte” riqualificate dal comune, un ex incrocio liberato dall’egemonia delle auto. "Lanasce per la scuola qui di fronte, per l’arrivo dei genitori e l’uscita dei bambini", racconta Simone Grandi, che vive e lavora a NoLo. "Poi è diventata un’area universitaria: laviene qui a bere e a fare festa". Lo conferma Aurora Pevarello, che lavora nel bar affacciato sulla: "C’è tantissima gente: è un quartierino molto accogliente e amichevole". Ma certo non mancano le lamentele: "Chi abita qui ha un po’ di disagio la, per il", commenta Eva Orsi, che vive vicino.