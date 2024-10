MotoGP orari warm-up e gara GP Giappone 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Indonesia, prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale. Siamo pronti a concludere la tripletta di inizio autunno che ha preso luogo a Misano-2, quindi è passata per Mandalika, per andare poi a concludersi nel Paese del Sol Levante dove si è cominciato ieri con le pre-qualifiche e oggi con la Sprint Race. Un circuito decisamente insidioso in un contesto incerto: la pioggia potrebbe infatti essere una variabile importante nell’economia della. Il duello per il Mondiale tra Martin e Bagnaia è sempre più acceso e potremo avere forse qualche idea più chiara dopo questo weekend. Ildel Motomondiale, poi, si trasferirà in Australia sul tracciato di Phillip Island, quindi si passerà in Thailandia a Buriram, prima della tappa della Malesia di Sepang che anticiperà il gran finale di Valencia.