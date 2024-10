MotoGP Jorge Martin | Con la pioggia mi è mancato qualcosa | pago l’errore in qualifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Quarta posizione per, che è riuscito a fare una bella rimonta dall’undicesima posizione della partenza nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo del Team Ducati Pramac riesce a rimanere in testa al Mondiale con un margine di 15 punti rispetto a Bagnaia. Ecco l’analisi diator ai microfoni di Sky Sport: “Il mio sabato è stato complicato: ho fatto un errore indopo la caduta che poi ho pagato in gara. Sono riuscito a riprendere velocemente le posizioni in gara con la partenza, ma ci èquando ha cominciato a piovere: non me la sono sentita di spingere a tutta, ho perso un po’ il ritmo giusto, però nel finale mi sono riavvicinato a Marc. Per domani ho visto un po’ di cose che mi possono aiutare”.