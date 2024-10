MotoGp | Giappone Martin il più veloce nelle seconde libere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Jorgeè stato il più(1'45"158) nella seconda sessione di provedellaa Motegi, in. Secondo tempo per Marc Marquez, davanti a Pedro Acosta. Francesco Bagnaia ha chiuso sesto, a +0"051 da. Decimo tempo per Franco Morbidelli. Fabio Di Giannantonio e Luca Marini chiudono rispettivamente in posizione 14 e 15.