MotoGP Bagnaia vuole fare doppietta a Motegi per guadagnare punti su un Martin vulnerabile

(Di sabato 5 ottobre 2024) Domani il circuito diospiterà il Gran Premio del Giappone 2024, valevole come sedicesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale. Prosegue l’appassionante testa a testa per il titolo tra Jorgee Francesco, separati da 15nella generale in favore dello spagnolo quando mancano 4 Sprint e 5 gare al termine del campionato. Pecco è reduce da un sabato oltremodo positivo, in cui ha firmato il secondo tempo in qualifica vincendo poi la Sprint Race mentreator si è dovuto accontentare della quarta moneta con una partenza strepitosa dall’undicesima casella in griglia. Il leader del Mondiale ha pagato a caro prezzo una caduta in Q2 che rischia di penalizzare il suo intero weekend giapponese.ha già guadagnato 6sunella mini-gara del sabato, ma domani la tavola è apparecchiata per un possibile recupero ancor più consistente.