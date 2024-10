MotoGP Bagnaia | Ho dovuto un po’ sacrificare le performance Acosta andava più forte di me

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Francescovince la Sprint Race del Gran Premio del Giappone a Motegi e accorcia ulteriormente nel Mondiale su Jorge Martin: adesso il distacco è di 15 punti. Pecco sta raccogliendo tanto anche da questo format, che spesso in passato gli era stato ostile. Queste le parole del tre volte campione del mondo a Sky Sport: “La gara è stata abbastanza complicata perché le condizioni non erano delle migliori, abbiamo sacrificato un po’ diin gara per cercare di capire meglio le condizioni nel giro di allineamento e capire quale moto utilizzare. Sono partito subitoe mi sono messo davanti, poi Pedro (, ndr)veramentee rispetto a tutti gli altri riusciva a spingersi un po’ di più, oltre il mio limite“.