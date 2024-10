Morto Michel Blanc protagonista del Mostro di Benigni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 5 ottobre 2024), attore e regista francese, interprete di numerose commedie cinematografiche e famoso per i suoi ruoli brillanti, èa 72 anni. Si è spento in un ospedale di Parigi dopo essere stato ricoverato per un infarto, come fa sapere Paris Match.del film "Lui portava i