Morto Michel Blanc l’attore francese era lo psichiatra nel ‘Mostro’ di Benigni | aveva 72 anni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 5 ottobre 2024) E' stato stroncato da un infartol'attore, regista e sceneggiatore, interprete di numerose commedie cinematografiche, noto per i suoi ruoli brillanti:72. E' deceduto in un ospedale di Parigi dopo essere stato ricoverato per un infarto. La notizia della scomparsa è stata riportata da "Paris Match". Protagonista del film