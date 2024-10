Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Circolo l'Acacia organizza sabato 5 ottobre a Montecchio di Peccioli.Dalle ore 18:30 nei locali del circolo in via della Chiesa, 43 a Montecchio, ci saranno birre alla spina, gustosi hamburger e hot dog, dj set e animazione per bambini.Ingresso libero.