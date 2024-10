Mogliano da lunedì il mercato settimanale cambia sede | Nove mesi di lavori in centro

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Al via con la nuovadeldelmattina: dal 7 ottobre, causadi riqualificazione delstorico, i banchetti che abitualmente erano collocati in via Don Bosco e in Piazza Caduti saranno spostati, una parte in Piazza Pio X e un’altra sul parcheggio di via IVmbre.