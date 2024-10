Mister Movie | Prima Foto di Barbara D’Urso Ospite Stasera a Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 5 ottobre 2024) La puntata dicon ledi questa sera si preannuncia particolarmente emozionante grazie alla presenza dicomespeciale. La conduttrice, che sarà ballerina per una notte, torna sul piccolo schermo in uno dei programmi di punta del palinsesto italiano, creando grande attesa tra i fan. Un Ritorno Atteso in TV