Minaccia una coppia e poi brandisce una tronchese 22enne denunciato

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Controlli mirati in zone particolarmente frequentate ma anche lungo le vie di accesso, per la prevenzione di reati in genere: questo l’obiettivo dei servizi e del presidio che i carabinieri di Castelsangiovanni coadiuvati dai colleghi di Borgonovo hanno effettuato negli ultimi due giorni in paese