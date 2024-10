Milan Kalulu è già un RIMPIANTO | Lasciato partire troppo facilmente Il RITORNO in rossonero si ALLONTANA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pierreha cominciato in maniera spettacolare la sua avventura alla Juventus. E ao cresce già il rimpanto Pierreè sempre più lontano dal. Come racconta Tuttosport, il difensore francese è sempre più vicino al riscatto in bianconero dato che si trova molto bene a Torino e Thiago Motta è entusiasta. La