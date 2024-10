MILAN Calabria altro stop Problema muscolare Rotazioni al minimo per Fonseca a Firenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Prima una contusione alla gamba destra, poi un affatticamento all’adduttore e ora unal polpaccio sinistro. Ennesimostagionale per Davideche salterà la trasferta di(fischio d’inizio alle 20.45 di domani al Franchi). Il capitano rossonero, in campionato, aveva già saltato per infortunio le partite con Lecce, Inter e Venezia, recuperando in tempo per la sfida di Champions contro il Liverpool prima di fermarsi di nuovo. Era rientrato in settimana a Leverkusen, pur non scendendo in campo. Ora uncon conseguente limitazione delle possibilità di turn over, già ridotte all’osso, per. Con la Fiorentina il tecnico portoghese, ultimo a livello europeo per numero di, ritroverà però Alvaro Morata dal primo minuto: lo spagnolo, alle prese con la borsite, in Germania è entrato soltanto nella ripresa.