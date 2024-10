Media | attacco all' Iran è imminente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 5 ottobre 2024) 13.40 La risposta israeliana all'dell'è attesa per "l'inizio della prossima settimana". E' quanto scrive la stampa israeliana citando fonti dell'Idf, secondo le quali la reazione sarà "seria e significativa". In precedenza, funzionari americani hanno detto alisraeliano Ynet che l'israeliano all'è ormai "". L'iano ha causato diversi danni in Israele, comprese le basi aeree.