Mastropietro lancia la Pianese | Milan Futuro battuto a domicilio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lacentra il primo successo esterno della stagione espugnando Solbiate Arno, casa del. La partita già dopo una manciata di minuti di mette sui binari giusti per la formazione di Prosperi. Al 5’ infatti ilresta in dieci: Mignani sfugge a Coubis che lo stende, per l’arbitro è rosso diretto. Sul calcio di punizione capitan Simeoni svetta più in alto di tutti ma Nava compie un miracolo. Al 18’ Boccadamo affonda sulla destra e serve dalla parte opposta Nicoli il cui piattone a colpo sicuro è impreciso. Risponde anche ilche nello spazio di un minuto prova a rendersi pericoloso, prima con Turco, poi con Cuenca; nel primo caso è decisivo Pacciardi, mentre il colpo di testa del paraguaiano termina a lato. Al 28’ è Boer a compiere una prodezza sul colpo di testa ravvicinato di Turco.