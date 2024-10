Mastella | A Benevento migliora la qualità della vita | città traina provincia in una crescita costante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ae nel Sanniola. Lo certifica l’annuale rapporto di BenVivere , pubblicato sull’inserto odierno di Avvenire che vedecompiere un notevole balzo in avanti: abbiamo guadagnato ben 24 posizioni”, lo scrive in una nota il sindaco diClemente. “E’ una graduatoria che prende in considerazione importanti parametri socio-economici tra cui il livello di sicurezza, laambientale ma anche il tasso di d’occupazione o il livello didi startup e di possibilità per i giovani. Lalain unache èmente certificata da numerose e prestigiose statistiche. Rispetto alle altrecampane e a molte altre meridionali, abbiamo numeri spesso invidiabili.