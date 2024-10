Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ancora lavori in A1 e nuove limitazioni per lo snodo modenese. Per consentire un intervento didelsul fiume, infatti, il casello diosserverà una settimana di chiusura. In particolare, non sarà possibile entrare in autostrada da quell stazione nelle sei