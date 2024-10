Manifestazioni a Parigi ' solidarietà a Palestina e Libano'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Diverse centinaia di persone hanno manifestato nelle piazze francesi di, Lione, Tolosa e Strasburgo per esprimere la loro "con il popolo palestinese e libanese". Il corteo più affollato, quellono, ha sfilato da Place de la République a Place de Clichy, al grido de 'Lavivrà, lavincerà'. In testa alla marcia, diversi esponenti politici dell'estrema sinistra, in particolare gli Insoumis Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, Thomas Portes e Louis Boyard. Un migliaio di persone, secondo i dati della prefettura, ha manifestato anche a Lione. Tra questi, Jérôme Faÿne, presidente del Collettivo 69 a sostegno del popolo palestinese. Per lui è l'occasione per denunciare l'anniversario, il 7 ottobre, di "un anno di incredibile brutalità".