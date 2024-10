Lo storico ristorante nella lista delle 50 migliori trattorie italiane è l' unica presenza della Romagna

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, autorevoli curatoriclassifica “50topitaly”, hanno inserito La Sangiovesa tra i più importanti locali italianitradizione accanto a mostri sacri come Il Mirasole di San Giovanni in Persiceto (primo in classifica), tanto per fare un