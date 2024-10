LIVE – Trento-Venezia 72-70 | Serie A1 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 2^ giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Galbiati hanno vinto nella prima giornata e, inoltre, sono reduci anche dalla prima vittoria in Eurocup, in settimana. I lagunari, invece, non solo hanno perso il derby veneto contro Treviso, ma anche nella trasferta europea sul campo di Lubiana. Questa partita si preannuncia molto spettacolare, tra due squadre che, oltre a essere protagoniste in Europa, puntano ad arrivare anche quest’anno nella fasi finali del campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 5 ottobre sul parquet della Il T quotidiano Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.