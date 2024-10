LIVE – Sinner-Daniel 1-1 secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Il numero uno del mondo è reduce dalla finale raggiunta a Pechino dove, dopo quasi tre ore e mezza di contesa, si è dovuto arrendere allo spagnolo Carlos Alcaraz. Adesso, dopo il bye all’esordio, per lui c’è il top cento giapponese, che nel suo impegno di apertura ha prevalso in rimonta nei confronti del qualificato bielorusso Egor Gerasimov. I due giocatori hanno già incrociato le loro racchette nel gennaio del 2022 in occasione del terzodegli Australian Open, conche riuscì ad avere la meglio in quattro set. Anche in questo caso sarà il fenomeno altoatesino a partire nettamente con i favori del pronosticole quote dei bookmakers.