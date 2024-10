LIVE – Berrettini-Rune secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Il campione romano all’esordio ha battuto in due tie-break l’ostico australiano Christopher O’Connell, rassicurando tutti sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro di Tokyo a causa dei problemi agli addominali. Sul suo cammino adesso c’è l’esuberante danese, dodicesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. Tra i due giocatori si tratta del quarto scontro diretto della carriera, conche è in vantaggio per 2-1 e partirà leggermente favoritole quote dei bookmakers. Quest’anno si sono incontrati a metà agosto in occasione del primodeldi Cincinnati efu costretto ad alzare bandiera bianca in rimonta.