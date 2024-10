LIVE Bellucci-Zverev ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’ultimo match di giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:38 Due sofferti tiebreak consentono al campione olimpico di superare Michelsen. Tra poco più di 20sul Centrale entreranno in campo Mattiaed il tedesco Alexander. 13:28 Appena terminato un combattuto primo set tra Djokovic e Michelsen, con il serbo impostosi per 7-6. Al termine di questo incontro toccherà al nostro Mattia. 11.20 Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto Juncheng Shang con un doppio 6-2, mentre l’azzurro Jannik Sinner ha regolato il nipponico Taro Daniel per 6-1 6-4. Alle 12.30 italiane il serbo Novak Djokovic affronterà lo statunitense Alex Michelsen, ed a seguire toccherà al qualificato italiano Mattiacontro il teutonico Alexander, numero 2 del seeding.