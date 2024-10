LIVE – Bellucci-Zverev 4-6 2-6 secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Prosegue l’ottimo stato di forma del ventitreenne lombardo che, dopo aver superato le qualificazioni, all’esordio nel tabellone principale ha sconfitto senza patemi il lucky loser britannico Billy Harris. Ora occorrerà alzare l’asticella contro il campione tedesco, testa di serie numero due della manifestazione e finalista da queste parti nell’edizione del 2019, che nel primo round ha potuto usufruire di un bye. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà largamente sfavoritole quote dei bookmakers. L’azzurro, però, ormai ad un passo dall’ingresso in top cento, vuole provare a regalarsi quella che sarebbe un’impresa memorabile.