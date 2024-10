L’Inter anti Torino è praticamente fatta | Inzaghi certo! Sciolti 2 dubbi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)stasera incontrerà ilnel match valido per la settima giornata di Serie A. Simonesembra ormai aver sciolto gli ultimidi formazione. CONFERME –punta nuovamente alla vittoria, dopo i due successi di fila contro Udinese e Stella Rossa. Sarebbe fondamentale conquistare un altro successo per andare con entusiasmo e serenità alla sosta per le nazionali. Simone, dopo l’ampio turnover di martedì in Champions League contro la Stella Rossa, cambierà ancora inserendo però quelli che oramai sono dei veri e propri titolarissimi, con qualche eccezione forzata. Dal match contro i serbi, ci saranno solamente quattro conferme: Yann Sommer, Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu.