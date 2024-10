Ligabue in concerto le date a Napoli ed Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDa venerdì 4 ottobre, sono aperte le prevendite per LA NOTTE DI CERTE NOTTI, il grande evento che il 21 giugno 2025 vedrà LUCIANOtornare sul palco di CAMPOVOLO (RCF ARENA di REGGIO EMILIA), a 20 anni dal primoa Campovolo (10 settembre 2005), per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. I biglietti per “La notte di Certe notti” (prodotto e organizzato da Friends&Partners e ZooAperto) sono disponibili in prevendita su Ticketone.it. Per info: friendsandpartners.it /