Levate | cade dalla moto e finisce sotto un furgone Muore diciassettenne

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Tragedia della strada questo pomeriggio, sabato 5 ottobre, a, comune della pianura bergamasca. Un ragazzo di 17 anni, residente a Osio, paesone a pochi chilometri, è morto dopo essere finitouncon lacicletta su cui si trovava. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il giovane, alla guida di una Yamaha 125, avrebbe fatto tutto da solo: sarebbe cadutodue ruote, andando poi a finireil Fiat Scudo che procedeva in direzione opposta. L’incidente si è verificato sulla provinciale 150, in corrispondenza delpasso ferroviario che dal cimitero porta alla zona industriale. Il 17enne avrebbe perso il controllo dellacicletta in un tratto in leggera discesa, nei pressi di una curva. Impossibile, per il conducente del, evitare l’impatto. L’uomo si è fermato, chiamando subito i soccorsi.