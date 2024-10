Lettore chiede trasparenza Alea risponde | Tariffe invariate da 3 anni E sono in arrivo nuovi autisti

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Ambiente sta continuando nella ricerca di nuovo personale autista per potenziare le proprie squadre sul territorio e per far fronte a situazioni di carenza di operatori". Così la società incaricata per la raccolta dei rifiuti anche a Forlì nelre ad una segnalazione di undi