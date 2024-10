Lavoro cresce l' occupazione stagionale a Trieste e Gorizia calano i contratti a tempo indeterminato

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di sabato 5 ottobre 2024)- Nel primo semestre del 2024, in base ai dati forniti dall’Inps, il numero di assunzioni in Friuli Venezia Giulia nel settore privato (esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli) è diminuito dell’1,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (1.174 unità in meno)