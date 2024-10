Lavori pubblici partito l' intervento per semplificare entrata e uscita all' incrocio

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Da qualche giorno, a Bondeno, sono in corso idi miglioramento dell'tra via San Giovanni e la strada Provinciale 19 in direzione Ospitale. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySi tratta di opere annunciate nei mesi scorsi dalla Giunta comunale volte alla