L’Atalanta torna alla vittoria 5-1 al Genoa con tripletta di Retegui

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 5 ottobre 2024) In gol anche Ederson al 60' e De Roon all'80'. Per gli ospiti segna Ekhator Dopo due turni l'Atalanta ritrova lasuperando 5-1 iltra le mura amiche del Gewiss Stadium. Tutto facile per i nerazzurri bergamaschi che si impongono graziedell'ex, a segno al 24' e al 50' e