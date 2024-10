‘La voce di Israele’ un documentario a un anno dall’attacco terroristico di Hamas – Video

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – A undiche ha sconvolto Israele e il mondo intero, Kkl Italia (la delegazione italiana del Keren Kayemeth Leisrael, Fondo Nazionale Ebraico per l’Ambiente) presenta ‘Ladiideato e diretto dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte che intende raccontare le storie delle vittime e degli ostaggi e sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti devastanti di quella tragedia. Claudia Conte, durante il Viaggio di Solidarietà a supporto delle comunità colpite, organizzato dal Kkl Italia nei luoghi dell’attentato, ha raccolto le testimonianze dei familiari delle vittime, di chi ha ancora parenti e amici nei tunnel del terrore a Gaza e di chi è ancora vivo solo per fatalità, in una narrazione della resilienza del popolo israeliano e del suo spirito di sopravvivenza.