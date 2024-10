La strada è piena di fango e l' auto vola per 150 metri | così è morto Norbert

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) ÈValentin il 66ennenell'incidentele avvenuto sabato mattina in località Costa, nel comune di Badia, in Alto Adige. L’uomo, un contadino del posto, stava tornando al suo maso quando stava percorrendo una stradina sterrata in una zona particolarmente impervia. Forse, complice